Россия разбомбила детское кафе: есть жертвы

Сегодня вечером Россия ударила по детскому кафе в Малокатериновке Запорожской области. Четверо детей (11, 14, 15 и 17 лет) и 18-летняя девушка получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили украинские власти.

Как позже рассказал глава военной администрации региона Иван Федоров, один из раненых подростков скончался. Число пострадавших выросло до 5, в больницы доставлены еще двое детей. Удар пришёлся по детскому кафе «Лаванда» в Малоекатериновке.