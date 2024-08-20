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Украина продолжает наступать в России
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Украина продолжает наступать в России

Россия разбомбила детское кафе: есть жертвы

ФОТО; ВИДЕО
22:08 1086

Сегодня вечером Россия ударила по детскому кафе в Малокатериновке Запорожской области. Четверо детей (11, 14, 15 и 17 лет) и 18-летняя девушка получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили украинские власти.

Как позже рассказал глава военной администрации региона Иван Федоров, один из раненых подростков скончался. Число пострадавших выросло до 5, в больницы доставлены еще двое детей. Удар пришёлся по детскому кафе «Лаванда» в Малоекатериновке.

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