Шольц удивился сообщениям о сокращении помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг обвинения в том, что ФРГ планирует сократить поддержку Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sat.1, выдержки публикует агентство DPA.

По его словам, поколебать обещания ФРГ оказывать помощь Киеву "вообще ничего" не может. Нынешние дебаты о том, что Берлин намерен сократить военную поддержку Украины, его удивляют. Канцлер напомнил, что правительство ФРГ запланировало на предстоящий год выделение €4 млрд на военную помощь Киеву - это самая большая сумма среди всех стран Европы.

Кроме того, по решению стран "Группы семи" Украина получит кредит в размере €50 млрд, проценты по которому будут финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов. Это, как отметил Шольц, позволит Украине закупить необходимое оружие. Данный инструмент еще не согласован на международном уровне. Однако канцлер считает, что "в этом нет ничего неясного".

Газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 17 августа сообщила, что ФРГ должна ограничить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию, новых средств на эти цели сейчас нет. Причиной этого являются меры жесткой экономии со стороны Ведомства федерального канцлера и Министерства финансов.