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Украина продолжает наступать в России

Израиль атаковал военное здание «Хезболлы»

ВИДЕО
22:34 148

ЦАХАЛ атаковал военное здание, где действовали боевики «Хезболлы» на юге Ливана, об этом заявил представитель израильской армии.

Ранее сегодня истребители атаковали военное здание, где действовали боевики «Хезболлы» в районе Аль-Матмура на юге Ливана, а также еще одно военное здание организации в этом районе.

После предупреждения о проникновении вражеских БПЛА, сработавшего в Верхней Галилее и районе Голанских высот, был выявлен ряд подозрительных воздушных целей, пересекавших границу Ливана, часть из них ПВО успешно перехватила, а остальные упали в районе Голанских высот.

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