Израиль атаковал военное здание «Хезболлы»
ЦАХАЛ атаковал военное здание, где действовали боевики «Хезболлы» на юге Ливана, об этом заявил представитель израильской армии.
Ранее сегодня истребители атаковали военное здание, где действовали боевики «Хезболлы» в районе Аль-Матмура на юге Ливана, а также еще одно военное здание организации в этом районе.
После предупреждения о проникновении вражеских БПЛА, сработавшего в Верхней Галилее и районе Голанских высот, был выявлен ряд подозрительных воздушных целей, пересекавших границу Ливана, часть из них ПВО успешно перехватила, а остальные упали в районе Голанских высот.
August 20, 2024