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Американская ЧВК воюет в Курской области

20 августа 2024, 23:05 2188

Американская частная военная компания Forward Observation Group разместила в соцсети Instagram фотографию своих членов, которые участвуют в нападении на Курскую область.

На фотографии трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласит подпись к фото, при этом геолокационные данные указывают на то, что публикацию разместили из Курской области.

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