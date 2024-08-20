Американская ЧВК воюет в Курской области
20 августа 2024, 23:05 2188
Американская частная военная компания Forward Observation Group разместила в соцсети Instagram фотографию своих членов, которые участвуют в нападении на Курскую область.
На фотографии трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласит подпись к фото, при этом геолокационные данные указывают на то, что публикацию разместили из Курской области.
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