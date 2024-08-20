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Россия об отсутствии свободы слова

20 августа 2024, 23:25 1155

Отзыв аккредитаций у корреспондентов ТАСС для освещения Паралимпиады "наглядно демонстрирует мнимую приверженность властей Франции нормам демократического общества". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Париж в очередной раз наглядно продемонстрировал свою мнимую приверженность нормам демократического общества. На практике ни о каком плюрализме СМИ и свободе слова в государстве, где журналистов сегрегируют на угодных и неугодных, не может идти речи, - подчеркнула дипломат. - На фоне систематических притеснений российских спортсменов, а на сей раз и отечественных СМИ, заявление Международного паралимпийского комитета можно рассматривать как негласное одобрение этой ущербной практики".

По словам Захаровой, Москва "рассматривает этот инцидент как проявление политической ангажированности оргкомитета Паралимпиады".

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