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Россия перебрасывает войска с Украины

00:03 1465

США зафиксировали передислокацию определенной части российских сил на территорию Курской области, где две недели продолжается наступление украинских Вооруженных Сил. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

По словам Райдера, в США "действительно наблюдают признаки того, что россияне передислоцируют небольшие силы в Курскую область для реагирования" на наступление ВСУ.

Он подчеркнул, что с начала операции на Курщине Россия столкнулась с трудностями.

"Если говорить в целом, то Россия до сих пор прилагает усилия для реагирования (на наступление – ред.), и можно наблюдать продвижение украинских сил", – добавил представитель Пентагона.

Райдер отказался уточнять, идет ли речь о передислокации российских сил из Украины или из других регионов России.

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