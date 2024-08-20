Байден подписал сверхсекретный документ

Президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы. Об этом сообщает газета New York Times.

"Белый дом не объявлял об одобрении пересмотренной стратегии, озаглавленной "Руководство по ядерному размещению", которая также впервые говорит о подготовке США к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи", - говорится в сообщении.

По данным издания, документ настолько засекречен, что не имеется в цифровом виде, а только в печатном, доступном для небольшого числа военачальников Пентагона и чиновников сферы нацбезопасности.