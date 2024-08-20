USD 1.7000
EUR 1.8830
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
Новость дня
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях

Кеннеди дает дорогу Трампу

01:05 375

Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший может принять решение отказаться от участия в выборах и поддержать Дональда Трампа, который был выдвинут республиканцами, сообщила его соратница по предвыборной кампании Николь Шанахан.

В интервью для подкаста Impact Theory Шанахан пояснила, что Кеннеди-младший рассматривает два возможных сценария: продолжить участие в выборах и создать новую партию, что потребует набрать не менее 5% голосов для получения финансирования.

«Однако в этом случае есть опасность, что Камала Харрис и Тим Уолц могут одержать победу, так как мы отвлекли бы избирателей от Трампа. Либо же мы можем выйти из гонки и объединиться с Трампом, объяснив нашим сторонникам, почему мы так поступаем», — добавила Шанахан.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В гонке за высший пост от Демократической партии будет участвовать действующий вице-президент Камала Харрис, а от Республиканской партии – экс-президент Дональд Трамп.

Кеннеди дает дорогу Трампу
Кеннеди дает дорогу Трампу
01:05 376
Лига чемпионов: «Карабах» упустил уйму моментов и крупно проиграл в Загребе
Лига чемпионов: «Карабах» упустил уйму моментов и крупно проиграл в Загребе видео, обновлено 00:58
00:58 5364
А Украина начала наступление в Запорожье
А Украина начала наступление в Запорожье
00:14 2376
Новый взрыв на горящей нефтебазе в Ростове
Новый взрыв на горящей нефтебазе в Ростове ВИДЕО; обновлено 22:42
20 августа 2024, 22:42 5268
Россия разбомбила детское кафе: есть жертвы
Россия разбомбила детское кафе: есть жертвы ФОТО; ВИДЕО
20 августа 2024, 22:08 2923
Врачи бьют тревогу: «Доктор Смерть» Полухова разваливает НИИ педиатрии
Врачи бьют тревогу: «Доктор Смерть» Полухова разваливает НИИ педиатрии приемная haqqin.az
20 августа 2024, 19:56 8768
Лидер кемалистов собирается в Палестину
Лидер кемалистов собирается в Палестину
20 августа 2024, 21:22 1513
Переговоры по Украине могут пройти в Баку?
Переговоры по Украине могут пройти в Баку?
20 августа 2024, 21:09 4282
Россия приветствует намерение Азербайджана
Россия приветствует намерение Азербайджана
20 августа 2024, 20:50 4675
Путин назвал себя пехотинцем
Путин назвал себя пехотинцем видео; обновлено 23:36
20 августа 2024, 23:36 6664
Алиев и Путин. За закрытыми дверями
Алиев и Путин. За закрытыми дверями что происходит?
20 августа 2024, 18:57 6744

ЭТО ВАЖНО

Кеннеди дает дорогу Трампу
Кеннеди дает дорогу Трампу
01:05 376
Лига чемпионов: «Карабах» упустил уйму моментов и крупно проиграл в Загребе
Лига чемпионов: «Карабах» упустил уйму моментов и крупно проиграл в Загребе видео, обновлено 00:58
00:58 5364
А Украина начала наступление в Запорожье
А Украина начала наступление в Запорожье
00:14 2376
Новый взрыв на горящей нефтебазе в Ростове
Новый взрыв на горящей нефтебазе в Ростове ВИДЕО; обновлено 22:42
20 августа 2024, 22:42 5268
Россия разбомбила детское кафе: есть жертвы
Россия разбомбила детское кафе: есть жертвы ФОТО; ВИДЕО
20 августа 2024, 22:08 2923
Врачи бьют тревогу: «Доктор Смерть» Полухова разваливает НИИ педиатрии
Врачи бьют тревогу: «Доктор Смерть» Полухова разваливает НИИ педиатрии приемная haqqin.az
20 августа 2024, 19:56 8768
Лидер кемалистов собирается в Палестину
Лидер кемалистов собирается в Палестину
20 августа 2024, 21:22 1513
Переговоры по Украине могут пройти в Баку?
Переговоры по Украине могут пройти в Баку?
20 августа 2024, 21:09 4282
Россия приветствует намерение Азербайджана
Россия приветствует намерение Азербайджана
20 августа 2024, 20:50 4675
Путин назвал себя пехотинцем
Путин назвал себя пехотинцем видео; обновлено 23:36
20 августа 2024, 23:36 6664
Алиев и Путин. За закрытыми дверями
Алиев и Путин. За закрытыми дверями что происходит?
20 августа 2024, 18:57 6744
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться