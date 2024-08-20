Израиль заявил о перемещении «центра тяжести»

Израиль постепенно перемещает «центр тяжести» своих военных возможностей из сектора Газа в район границы с Ливаном, где развивается «агрессия» со стороны шиитской организации «Хезболла». Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант на встрече с военнослужащими на севере страны.

«Центр тяжести перемещается с юга (из сектора Газа) на север (в район границы с Ливаном). Мы находимся в состоянии постепенного перехода», - приводит его слова портал Ynet.

Глава Минобороны отметил, что Израиль хочет позволить вернуться в свои дома десяткам тысяч жителей населенных пунктов севера страны, эвакуированных из-за боевых действий. «Мы намерены вернуть им (жителям севера Израиля) безопасность, и, если это можно будет сделать путем дипломатии, мы сделаем это через достижение соглашения», - продолжил он, предупредив, что иначе Израиль будет «действовать» ради достижения этой цели.

Галант также назвал авиаудар по складам боеприпасов «Хезболлы» в глубине территории Ливана «подготовкой» к возможному развитию событий. «Мы наблюдаем за агрессией со стороны «Хезболлы», мы атакуем каждую ночь как вблизи границы, так и в глубине Ливана, как мы сделали это минувшей ночью. Атака на склады боеприпасов в Ливане, с одной стороны, боевая рутина, с другой - подготовка к тому, что может произойти», - сказал он.

Министр отметил, что у Израиля «еще есть задачи на юге» - в секторе Газа. В частности, израильская сторона ведет переговоры об условиях сделки по освобождению удерживаемых в палестинском анклаве заложников, указал он, добавив, что «верит в достижение результатов».