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Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
Новость дня
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях

В России уже нашли виновных

01:51 1188

Украинская операция в Курской области «готовилась с участием американских, британских и польских спецслужб», заявляет Служба внешней разведки (СВР) РФ.

Согласно заявлению ведомства, «военные советники стран НАТО активно помогают частям ВСУ, вторгшимся на территорию России».

«Кроме того, члены альянса передают данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в Курской области», - заявили в СВР.

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