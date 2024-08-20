В России уже нашли виновных

Украинская операция в Курской области «готовилась с участием американских, британских и польских спецслужб», заявляет Служба внешней разведки (СВР) РФ.

Согласно заявлению ведомства, «военные советники стран НАТО активно помогают частям ВСУ, вторгшимся на территорию России».

«Кроме того, члены альянса передают данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в Курской области», - заявили в СВР.