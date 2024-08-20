Лидер оппозиции обрушился на Нетаньяху: «Из-за тебя все умрут!»
Лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху, призывая к немедленному соглашению, прежде чем «все заложники умрут».
«Хватит брифингов, хватит твитов. Все попытки Нетаньяху саботировать переговоры должны прекратиться. Сделку следует заключить немедля», - сказал он.
Лапид также заявил, что откажется присутствовать на государственной мемориальной церемонии, посвященной 7 октября, которую будет проводить министр транспорта Мири Регев.
«Я буду с семьями убитых в Беэри, Сдероте и Нир Озе. Это правительство (Нетаньяху) не легитимно и не достойно их памяти. Единственная церемония, которую правительство Нетаньяху и его экстремисты могут и должны провести, - это отставка и объявление о создании государственной комиссии по расследованию», - добавил Лапид.