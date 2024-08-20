USD 1.7000
EUR 1.8830
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
Новость дня
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях

Лидер оппозиции обрушился на Нетаньяху: «Из-за тебя все умрут!»

01:58 756

Лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху, призывая к немедленному соглашению, прежде чем «все заложники умрут».

«Хватит брифингов, хватит твитов. Все попытки Нетаньяху саботировать переговоры должны прекратиться. Сделку следует заключить немедля», - сказал он.

Лапид также заявил, что откажется присутствовать на государственной мемориальной церемонии, посвященной 7 октября, которую будет проводить министр транспорта Мири Регев.

«Я буду с семьями убитых в Беэри, Сдероте и Нир Озе. Это правительство (Нетаньяху) не легитимно и не достойно их памяти. Единственная церемония, которую правительство Нетаньяху и его экстремисты могут и должны провести, - это отставка и объявление о создании государственной комиссии по расследованию», - добавил Лапид.

Гурбан Гурбанов о разгромном поражении «Карабаха» в Загребе
Гурбан Гурбанов о разгромном поражении «Карабаха» в Загребе
03:17 459
Лидер оппозиции обрушился на Нетаньяху: «Из-за тебя все умрут!»
Лидер оппозиции обрушился на Нетаньяху: «Из-за тебя все умрут!»
01:58 757
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях обновлено 23:17; фото; видео
20 августа 2024, 23:17 30513
Кеннеди дает дорогу Трампу
Кеннеди дает дорогу Трампу
01:05 1202
Лига чемпионов: «Карабах» упустил уйму моментов и крупно проиграл в Загребе
Лига чемпионов: «Карабах» упустил уйму моментов и крупно проиграл в Загребе видео, обновлено 00:58
00:58 6411
Новый взрыв на горящей нефтебазе в Ростове
Новый взрыв на горящей нефтебазе в Ростове ВИДЕО; обновлено 22:42
20 августа 2024, 22:42 5820
Россия разбомбила детское кафе: есть жертвы
Россия разбомбила детское кафе: есть жертвы ФОТО; ВИДЕО
20 августа 2024, 22:08 3378
Врачи бьют тревогу: «Доктор Смерть» Полухова разваливает НИИ педиатрии
Врачи бьют тревогу: «Доктор Смерть» Полухова разваливает НИИ педиатрии приемная haqqin.az
20 августа 2024, 19:56 9508
Лидер кемалистов собирается в Палестину
Лидер кемалистов собирается в Палестину
20 августа 2024, 21:22 1725
Переговоры по Украине могут пройти в Баку?
Переговоры по Украине могут пройти в Баку?
20 августа 2024, 21:09 4838
Россия приветствует намерение Азербайджана
Россия приветствует намерение Азербайджана
20 августа 2024, 20:50 5209

ЭТО ВАЖНО

Гурбан Гурбанов о разгромном поражении «Карабаха» в Загребе
Гурбан Гурбанов о разгромном поражении «Карабаха» в Загребе
03:17 459
Лидер оппозиции обрушился на Нетаньяху: «Из-за тебя все умрут!»
Лидер оппозиции обрушился на Нетаньяху: «Из-за тебя все умрут!»
01:58 757
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях обновлено 23:17; фото; видео
20 августа 2024, 23:17 30513
Кеннеди дает дорогу Трампу
Кеннеди дает дорогу Трампу
01:05 1202
Лига чемпионов: «Карабах» упустил уйму моментов и крупно проиграл в Загребе
Лига чемпионов: «Карабах» упустил уйму моментов и крупно проиграл в Загребе видео, обновлено 00:58
00:58 6411
Новый взрыв на горящей нефтебазе в Ростове
Новый взрыв на горящей нефтебазе в Ростове ВИДЕО; обновлено 22:42
20 августа 2024, 22:42 5820
Россия разбомбила детское кафе: есть жертвы
Россия разбомбила детское кафе: есть жертвы ФОТО; ВИДЕО
20 августа 2024, 22:08 3378
Врачи бьют тревогу: «Доктор Смерть» Полухова разваливает НИИ педиатрии
Врачи бьют тревогу: «Доктор Смерть» Полухова разваливает НИИ педиатрии приемная haqqin.az
20 августа 2024, 19:56 9508
Лидер кемалистов собирается в Палестину
Лидер кемалистов собирается в Палестину
20 августа 2024, 21:22 1725
Переговоры по Украине могут пройти в Баку?
Переговоры по Украине могут пройти в Баку?
20 августа 2024, 21:09 4838
Россия приветствует намерение Азербайджана
Россия приветствует намерение Азербайджана
20 августа 2024, 20:50 5209
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться