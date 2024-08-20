Кадыров пообещал ударный резерв

С начала войны в Украине в чеченском университете спецназа, куда во вторник приехал президент России Владимир Путин, «подготовили более 47 тысяч бойцов для СВО, включая добровольцев», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров также доложил Путину, что в Чечне «сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов», которые «готовы по приказу Путина выехать в зону боевых действий».