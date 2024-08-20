Гурбан Гурбанов о разгромном поражении «Карабаха» в Загребе
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался по поводу крупного поражения команды в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (0:3).
«К сожалению, проиграли с крупным счетом, - говорит Гурбанов. - Мы знали силу этой команды. Неплохо подготовились. Просто… Пропустили второй и третий голы, могли пропустить и четвертый. В конце пошли на большой риск. Мне понравилось, что мои игроки боролись до конца, шли в атаку до последнего, несмотря на то, что пропустили второй и третий мяч.
Возможно, третий гол – это слишком. Но если они выиграли 3:0, значит, заслужили этого. Поздравляю соперника с победой.
Впереди ответная игра. Да, у нас есть потери, которые могут создать мне проблемы. Но в любом случае будем готовиться к ответному матчу, чтобы показать хорошую игру для наших болельщиков. Будем бороться до конца. Все будет решаться в ответной встрече. Постараемся исправить ошибки, которые были допущены нами в Загребе.
Не верю, что футболисты были в эйфории после победы над «Лудогорецом». Мы психологически подготовили игроков. Если бы была эйфория, то игроки полностью выпали бы из игры. У нас было очень много голевых эпизодов. Но голкипер соперников показал очень хорошую игру. Да и защитники «Динамо» не раз препятствовали нам.
В футболе такое бывает. Иногда не получается использовать много моментов, а порой моментов нет, а голы есть. Это меня не сильно беспокоит. Если создаем голевые эпизоды, значит, команда играет правильно. Возможно, в Баку нашим футболистам будет полегче.
Нужно отметить, что многие наши игроки впервые играли в раунде плей-офф Лиги чемпионов, и хочешь не хочешь с повышением значимости матча усиливается волнение, ответственности становится больше. Думаю, сегодня было волнение, которое в концовке голевых эпизодов мешало нам. Но в целом я не могу за это упрекнуть игроков, потому что такое в футболе случается. Мы это видели немало.
Причин для большого количества замен сегодня особо не было. Мы произвели одну замену. Порой замены усиливают игру, а бывает так, что игра полностью ломается.
Все шло нормально, но примерно в последние 10 минут пошел открытый фтбол. Они ловили нас на контратаке. Последние минуты нам не удались.
Не будем искать причин поражению. Волнение, плохая реализация… Постараемся правильно проанализировать этот матч и исправить ошибки в ответной встрече».