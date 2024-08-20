Гурбан Гурбанов о разгромном поражении «Карабаха» в Загребе

«К сожалению, проиграли с крупным счетом, - говорит Гурбанов. - Мы знали силу этой команды. Неплохо подготовились. Просто… Пропустили второй и третий голы, могли пропустить и четвертый. В конце пошли на большой риск. Мне понравилось, что мои игроки боролись до конца, шли в атаку до последнего, несмотря на то, что пропустили второй и третий мяч.

Возможно, третий гол – это слишком. Но если они выиграли 3:0, значит, заслужили этого. Поздравляю соперника с победой.

Впереди ответная игра. Да, у нас есть потери, которые могут создать мне проблемы. Но в любом случае будем готовиться к ответному матчу, чтобы показать хорошую игру для наших болельщиков. Будем бороться до конца. Все будет решаться в ответной встрече. Постараемся исправить ошибки, которые были допущены нами в Загребе.

Не верю, что футболисты были в эйфории после победы над «Лудогорецом». Мы психологически подготовили игроков. Если бы была эйфория, то игроки полностью выпали бы из игры. У нас было очень много голевых эпизодов. Но голкипер соперников показал очень хорошую игру. Да и защитники «Динамо» не раз препятствовали нам.