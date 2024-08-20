Та самая Сабина ханум идет в депутаты

Интрига подогревает, и я уговариваю Сабину ханум, отрывая от общения с избирателями, ответить на мои непростые вопросы. Кандидат в парламентарии парирует. Почти как за парламентской кафедрой.

Подъезжаю к штабу кандидата в депутаты в пассионарном Сумгаите. Парадоксально, но фаворитом избирательной гонки в этом городе является действующая заведующая сектором отдела по работе с политическими партиями Администрации президента Сабина Салманова. В то время как большинство чиновников и депутатов мечтают об укромном кабинете в центральном аппарате страны, о месте, которое «ближе к телу», влиятельный чиновник из ведущего отдела Администрации борется за мандат во второстепенной законодательной власти.

А может, индифферентность и низкая политическая активность объясняются низкими ожиданиями избирателей от роли парламента страны? Или чрезмерно завышенными от исполнительной власти? Никто не влезает в ожесточенные и неистовые схватки. Одни победные реляции. Которые мы и решили нарушить…

Считанные дни разделяют нас от парламентских выборов в Азербайджане – самых безропотных, бесшумных, безгласных… Агитация кандидатов в депутаты осталась за объективами камер и не вызывает повышенного внимания и общественного резонанса. Скорее, внимание азербайджанского общества больше приковано к драматическим выборам в США, по ту сторону океана.

- Вы долгие годы работали в системе Министерства юстиции, почти 20 лет, являлись главой крупного департамента, старшим советником юстиции, а затем резко перешли на новое поприще – работу с политическими партиями в Администрации президента. Что это был за резкий переход?

- В 2019 году была проведена реорганизация в Администрации президента, был создан отдел по работе с политическими партиями. Тогда же из администрации обратились к руководству Минюста за досье о партиях и с запросом по кадрам в новый отдел. Меня и делегировали на доклад. Всю информацию в администрацию представила именно я, поскольку в Минюсте возглавляла департамент по регистрации общественных и политических организаций. У меня был большой опыт работы с гражданским обществом, и, видимо, приняли решение привлечь меня к этой деятельности. И меня назначили завсектором по работе с политическими партиями.

- Разве вы не были замзавотдела?

- Нет, завсектором. В отделе было создано два сектора: по работе с политическими партиями и по работе с законодательной ветвью власти. Впоследствии создали еще два других сектора… Вот и предыстория моего прихода в администрацию. До этого я никого там не знала, включая лиц, которые пригласили меня на работу.

- Таким образом вы оказались в центре власти. Что чувствовали, когда шли по красным дорожкам в суровых коридорах этой власти?

- (Смеется) Поначалу было как-то непривычно, страшновато…

- Вас не стесняли стены могущественной власти? Некомфортно как-то, не правда ли?

- Это зависит от человека. Сразу же после студенческой скамьи я оказалась в чиновничьем аппарате. И в Минюсте было не так просто. Нелегко было работать в этой сложной и в какой-то мере противоречивой сфере, с людьми – представителями различных мировоззрений и идеологий.

- Минюст эпохи Фикрета Мамедова тоже наследие советского политического монументализма. Я написал о своих ощущениях после интервью с вашим бывшим министром, о царившем соцреализме: строгих зеленых коридорах и красных дорожках. Видимо, и там можно было задохнуться?

- Вопрос не в здании и в постройках советской эпохи… К тому же, несмотря на ветхое здание, доставшееся в наследие с советских времен, Фикрет Мамедов был человеком демократических взглядов, новатором. (Устремляет взгляд и открыто спрашивает – авт.) Вам не нравится советская эпоха? Вы часто к ней возвращаетесь во время нашей беседы… (Смеется)

- А вы привержены этой эпохе?

- Нет, конечно.

- Простите, в каком году вы родились?

- В 1976 году.

- Мы одногодки. Значит, жили с вами в одно время и прошли сквозь тернии общей судьбы.

- Да, я убежденный противник советской системы. Ну как можно было жить при системе, в которой отсутствовало свободомыслие? Обретение независимости Азербайджана – величайшее завоевание и счастье. Как можно было жить счастливо и свободно в стране, где азербайджанцы, наряду с представителями других национальностей, считались второсортными гражданами? Это была ужасная система, и как хорошо, что она осталась в прошлом.

- Вы родом из Сумгаита?

- Да, я родилась в Сумгаите, окончила среднюю школу №1, и это неслучайно, что баллотируюсь в депутаты из этого города и этого округа. Я начинала свой путь отсюда.

- Наверное, хорошо помните известные сумгаитские события? Мы тогда были школьниками, и развал той самой ужасной страны происходил из-за таких тектонических сдвигов…

- Конечно, хорошо помню. Кстати, сегодня на встрече с избирателями один из жителей Сумгаита напомнил об этих кровавых событиях, инсценированных советскими спецслужбами и армянскими кругами. Эта ужасная трагедия дала толчок формированию национального самосознания азербайджанцев. После этой провокации толпы людей вышли на улицы с флагами Советского Азербайджана… Эта сущая несправедливость оставила глубокий отпечаток в моей душе. У меня обостренное чувство справедливости. Еще с детства. Выдать организованные спецслужбами погромы за кровавую резню?! Это было верх несправедливости. Именно приверженность справедливости привела меня в сферу права и юстиции.

- А почему вы пошли работать в Минюст и стали чиновником? Ведь чувство справедливости должно было обратить вас к другой профессии – миссии адвоката?

- Наоборот, я осознала, что могу принести пользу людям, находясь на госслужбе. Сейчас во время встреч с избирателями ко мне подходят множество, на первый взгляд, незнакомых мне людей, выражающих чувство благодарности. Кому-то когда-то помогла в решении тех или иных проблем.

Честно признаюсь, не хотела стать ни судьей, ни адвокатом. Зачастую вспоминаю, как в период учебы в магистратуре все разобрали представленные темы для исследований. Я же опоздала. И мне достались «права и свободы человека и гражданина». (Смеется) То, к чему я пришла спустя 20 лет, – сотрудничество с политическими партиями…

- Почему же вас не любит оппозиция?

- Оппозиция меня не любит? Наоборот! (Смеется) Они относились ко мне с уважением, и у нас сложились корректные отношения, плодотворное сотрудничество.

- Но, видимо, речь идет о той части оппозиции, которую называют конструктивной?

- Естественно.

- С деструктивной, как я понимаю, диалог так и не сложился...

- В 2020 году, согласно воле господина президента, мы призвали и пригласили все зарегистрированные в Азербайджане 55 политических партий к общенациональному диалогу. Страна вступала в новую политическую эпоху, создавалась новая конфигурация политической системы. На наш призыв ответили все партии, кроме ПНФА и «Мусават». Однако впоследствии, в период 44-дневной войны, партия «Мусават» выступила с общенациональных и патриотических позиций, чего нельзя сказать о ПНФА. Поэтому путь деструктивизма был избран этими самыми политическими организациями. Это был их выбор.

- Хочу понять логику. Центром политической власти в Азербайджане является Администрация президента. Все чиновники стремятся попасть в этот азербайджанский Белый Дом на бывшей улице Коммунистической, а ныне - Независимости. На моей памяти нет примеров, когда чиновник столь высокого ранга уходит из администрации в парламент. Чем вы руководствуетесь? И как объяснить ваш выбор? Ведь в Милли Меджлисе нет власти, не так ли?

- В Милли Меджлисе есть трибуна, с которой можно донести правду людей. Сейчас у меня нет такой трибуны, ибо я являюсь чиновником. На протяжении 24 лет я являлась чиновником в исполнительной власти…

- Может, вы устали от власти?

- Нет, ни в коем случае. Я полна сил и энергии. И эти силы, как бы это высокопарно ни звучало, будут придавать мои избиратели. Я буду доносить с высокой трибуны глас сумгаитцев, и это усиливает мою ответственность. К тому же, Милли Меджлис – законотворческий орган, и я в качестве юриста смогу принести пользу в деле разработки и принятия законопроектов. Но это не означает, что в парламенте должны быть одни юристы. Отнюдь! Должны решаться проблемы в различных сферах, и в парламенте должны заседать компетентные специалисты из всех областей жизнедеятельности.

- Вы баллотируетесь от правящей партии?

- Нет, я баллотируюсь в качестве независимого кандидата.

- А кто ваш конкурент от партии «Ени Азербайджан»?

- Наиб муаллим – проректор Сумгаитского государственного университета.

- Но это несерьезный противник, согласитесь... (Смеюсь)

- Я бы не сказала.

- Админресурсы будут включены в вашу пользу или в поддержку представителя правящей партии? (Смеюсь)

- Могу вас заверить, что все кандидаты пользуются админресурсом. Исполнительная власть предоставляет всем кандидатам помещения для встреч с избирателями. Нет никакого избирательного подхода.

- А кто от оппозиции?

- Все кандидаты – независимые. Оппозиционеры не выдвинулись в нашем округе.

- Деструктивисты не подались в этот округ. Видимо, с перепуга... (Смеюсь) Знают, что вы им будете противостоять…

- Вполне допускаю. Может, уважают, а может, и знают о моей поддержке среди избирателей.

- Вы проводите много встреч с избирателями. Что больше всего беспокоит и волнует народ? Какие проблемы больше всего будоражат избирателей? О чем вас просят?

- Уникальность Сумгаита в том, что в этом городе проживают выходцы из всех регионов Азербайджана. И все они прижились и считают Сумгаит своим родным городом. У этого города, как и его жителей, есть своя главная особенность, можно сказать, свой кодекс, свод жизненных правил… Обратите внимание на статистику: в Сумгаите очень высокий уровень образования в средних школах, а просвещенность масс – притча во языцех. Много сумгаитцев поступают в азербайджанские вузы. Я даже в одно время подумывала о том, чтобы перевести своих детей из школы в Баку в Сумгаит. Есть частные школы, лицеи…

Я почувствовала надежду людей, их доверие. Наш округ охватывает центральную часть города. Здесь в основном люди довольны своим положением.

- Вы хотите сказать, что у ваших избирателей нет никаких проблем?

- Ну, в основном люди поднимают проблемы в области экологии. Остро стоит проблема с загрязнением водоканала… Конечно же, есть проблемы и с обеспечением занятостью молодежи, созданием условий для развития малого и среднего бизнеса. Хочу подчеркнуть проблему наркомании, которая приобрела особую актуальность в последние годы.

Если избиратели окажут мне доверие, я уделю особое внимание борьбе с наркоманией и наркоторговлей. Эта проблема реально приобретает угрожающие формы… Я – боец, целеустремленный человек и всегда добиваюсь поставленных задач.

- Успехов вам в день выборов!

- Спасибо, постараюсь завоевать голоса избирателей и не обмануть их доверия…