«Одна из самых масштабных»: атака беспилотников на Москву

«11 БПЛА уничтожено над территорией Московской области, еще 23 БПЛА уничтожено над Брянской областью, 6 БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, 3 над Калужской областью и 2 — над Курской областью», — говорится в сообщении.

Московский мэр Сергей Собянин назвал ночную попытку атаки на город одной из самых масштабных. «Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время», — заявил он, не приведя при этом данных о пострадавших и разрушениях.

О первом сбитом в Подольске беспилотнике Собянин сообщил в 3:02 мск. Через 15 минут он рассказал о еще двух сбитых дронах, спустя еще полчаса — о четвертом. Еще через полчаса он заявил о трех сбитых беспилотниках, спустя менее десяти минут — о восьмом. Во всех случаях, по предварительным данным, разрушений и пострадавших не было.

13 августа Собянин заявлял, что «сегодня московское небо защищено надежнее, чем другие регионы».