135 ракет летели на Израиль

По его данным, за прошедшие сутки в сторону Израиля было выпущено около 135 ракет. Израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) нанесла удары по складам оружия «Хезболлы» в Ливане.

В трех регионах Израиля ночью была объявлена воздушная тревога из-за запуска пяти ракет со стороны Ливана. Ракеты упали на открытой местности, повреждений нет, передает израильский портал Ynet News.

Согласно пресс-релизу ЦАХАЛ, в течение ночи истребители израильских ВВС нанесли удары по складам в нескольких районах Ливана. «После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, что указывает на наличие большого количества оружия на объектах... Кроме того, удары были нанесены по комплексу, который использовался системой ПВО «Хезболлы» и представлял угрозу для самолетов ВВС Израиля», — заявили в армии.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Израиль одобрил пункт соглашения о прекращении огня в секторе Газа, который предусматривает вывод части подразделений ЦАХАЛ с территории анклава.