Новый проект AYNA: сокращена нагрузка на улицу Юсифа Сафарова

С целью улучшения дорожного движения и устранения заторов в Баку Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) осуществлен еще один проект по реорганизации движения транспорта на пересечении проспекта Ходжалы с улицей Юсифа Сафарова.

На данном участке организован перекресток путем удаления заграждения, тем самым созданы условия для поворота налево транспортных средств, движущихся по проспекту Ходжалы. В результате этих изменений пробег транспортных средств сократился на 1300 метров, изменена схема движения восьми автобусных маршрутов (№№4, 10, 21, 30, 32, 46, 49 и 120). Центром интеллектуального управления транспортом на территории установлены светофоры. Безопасность пешеходов обеспечена за счет пешеходных переходов, организованных перед светофорами.

Планируется, что с созданием разворота транспортная нагрузка на улице Юсифа Сафарова снизится на 950 автомобилей в час. В целом, изменения позволят сократить траекторию и время движения транспортных средств, повысить эффективность и качество пассажирских перевозок, уменьшить расход топлива и уровень выбросов углекислого газа в атмосферу.