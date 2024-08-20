Новый проект AYNA: сокращена нагрузка на улицу Юсифа Сафарова
С целью улучшения дорожного движения и устранения заторов в Баку Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) осуществлен еще один проект по реорганизации движения транспорта на пересечении проспекта Ходжалы с улицей Юсифа Сафарова.
На данном участке организован перекресток путем удаления заграждения, тем самым созданы условия для поворота налево транспортных средств, движущихся по проспекту Ходжалы.
В результате этих изменений пробег транспортных средств сократился на 1300 метров, изменена схема движения восьми автобусных маршрутов (№№4, 10, 21, 30, 32, 46, 49 и 120).
Центром интеллектуального управления транспортом на территории установлены светофоры. Безопасность пешеходов обеспечена за счет пешеходных переходов, организованных перед светофорами.
Планируется, что с созданием разворота транспортная нагрузка на улице Юсифа Сафарова снизится на 950 автомобилей в час. В целом, изменения позволят сократить траекторию и время движения транспортных средств, повысить эффективность и качество пассажирских перевозок, уменьшить расход топлива и уровень выбросов углекислого газа в атмосферу.
До этого транспортные средства, желающие проехать от проспекта Ходжалы по улицам 28 Мая и Узеира Гаджибейли в направлении города, от пересечения с улицей Ю.Сафарова должны были поворачивать направо и пользоваться разворотом возле тоннеля. А это, в свою очередь, сказывалось на увеличении транспортной нагрузки и заторам как на оставшейся части улицы Ю.Сафарова, так и на существующем пункте разворота. А поскольку на данном перекрестке не было надлежащей инфраструктуры, пешеходы вынуждены были переходить дорогу в не предназначенных для этого местах.