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Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях

Проблемы в бакинском метро

10:15 2154

В результате падения напряжения на линии электропередачи на «красной» линии Бакинского метрополитена произошли задержки поездов, сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

«На участках линии наблюдались задержки в интервале движения поездов на 1-2 минуты. В настоящее время проводится регулирование движения поездов по расписанию. Приняты все меры для обеспечения безопасности пассажиров и движения», - заявили в ведомстве.

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