Харрис теперь официально кандидат в президенты США

Голосование прошло на общенациональном съезде партии в Чикаго вечером 20 августа.

Камала Харрис выступила на съезде по видеосвязи из Висконсина. «Для нас большая честь быть вашими кандидатами. Эта кампания основана на силе народа, и вместе мы проложим новый путь вперед», — заявила Харрис.

Камала Харрис и ее кандидат в вице-президенты, губернатор Миннесоты Тим Уолц, стали официальными кандидатами от Демократической партии в начале августа, получив большинство голосов в ходе онлайн-голосования.

Национальный съезд Демократической партии проходит 19-22 августа в Чикаго. В последний день съезда на нем с речью выступит Камала Харрис.

Действующий президент США Джо Байден 21 июля отказался баллотироваться на новый срок и поддержал своего вице-президента Камалу Харрис как кандидата от Демократической партии.