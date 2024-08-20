Ожесточенные бои в Донецкой области

В Донецкой области Украины продолжаются бои за населенный пункт Нью-Йорк, россияне продвинулись в нескольких пунктах. Об этом говорится в обновленных данных аналитического проекта Deep State.

«Враг продвинулся в Северном, Дружбе, Заветном, возле Новогродовки и Григорьевки. Продолжаются бои в Нью-Йорке», - заявили аналитики.

Отметим, что накануне Минобороны РФ заявило о полном захвате поселка Нью-Йорк.