Ожесточенные бои в Донецкой области
В Донецкой области Украины продолжаются бои за населенный пункт Нью-Йорк, россияне продвинулись в нескольких пунктах. Об этом говорится в обновленных данных аналитического проекта Deep State.
«Враг продвинулся в Северном, Дружбе, Заветном, возле Новогродовки и Григорьевки. Продолжаются бои в Нью-Йорке», - заявили аналитики.
Отметим, что накануне Минобороны РФ заявило о полном захвате поселка Нью-Йорк.
Также сообщается, что российские войска продвинулись к востоку от города Торецк - в районе Дружбы и Северного.
17 августа стало известно, что россияне захватили село Николаевка Донецкой области, 13 августа - еще три населенных пункта: Лисичное, Ивановка, Свиридоновка.
Аналитик Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке считает, что ситуация для ВСУ в Донецкой области является катастрофической. Армия РФ подошла к Покровску на 7-8 километров.