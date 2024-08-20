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Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
Новость дня
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях

Ожесточенные бои в Донецкой области

10:34 1777

В Донецкой области Украины продолжаются бои за населенный пункт Нью-Йорк, россияне продвинулись в нескольких пунктах. Об этом говорится в обновленных данных аналитического проекта Deep State.

«Враг продвинулся в Северном, Дружбе, Заветном, возле Новогродовки и Григорьевки. Продолжаются бои в Нью-Йорке», - заявили аналитики.

Отметим, что накануне Минобороны РФ заявило о полном захвате поселка Нью-Йорк.

Также сообщается, что российские войска продвинулись к востоку от города Торецк - в районе Дружбы и Северного.

17 августа стало известно, что россияне захватили село Николаевка Донецкой области, 13 августа - еще три населенных пункта: Лисичное, Ивановка, Свиридоновка.

Аналитик Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке считает, что ситуация для ВСУ в Донецкой области является катастрофической. Армия РФ подошла к Покровску на 7-8 километров.

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