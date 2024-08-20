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Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях

В Иране перевернулся автобус с паломниками: много погибших

10:40 948

По меньшей мере 28 человек погибли, еще 23 пострадали в результате ДТП с автобусом, перевозившим пакистанских паломников в провинции Йезд. Об этом сообщил начальник дорожной полиции сил охраны правопорядка Ирана генерал Теймур Хосейни.

Как он заявил агентству ISNA, инцидент произошел 20 августа вечером. Автобус направлялся из Пакистана в Ирак на траурную религиозную церемонию Арбаин, которая в 2024 году состоится 25 августа.

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