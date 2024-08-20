Константин Боровой в интервью haqqin.az: «У Байдена были обязательства перед Путиным… А новые развязали руки Украине»

Подразделения ВСУ полным ходом создают на территории РФ укрепленную буферную зону. При этом им также удалось окружить несколько тысяч российских военных. За одиннадцать дней украинская армия взяла под свой контроль больше российской территории, чем российская армия в Украине - за одиннадцать месяцев 2022 года.

По мнению наблюдателей, украинцы берут под контроль все больше российских населенных пунктов. В частности, они уже заняли села Снагость и Апанасенка в Кореневском районе Курской области и подошли к селу Ольговка.

На двенадцатый день продвижения в Курской области подразделения армии Украины взорвали третий мост через реку Сейм, по которому группировка россиян получала оружие и продовольствие. Напомним, что первый мост через эту реку был разрушен 16 августа, второй – 18 августа.

- В какой степени контроль ВСУ над частью Курской области России может повлиять на ход российско-украинской войны?

- Начну с того, что вторжение России в Украину началось с согласия президента Джо Байдена, давшего Москве добро на проведение в Украине ограниченной военной операции. Это было примерно так же, как в 2014 году, когда Путину разрешили аннексировать Крым.

Все это позволялось, пока Байден был у руля власти и ограничивал поставки оружия Киеву, а также сдерживал союзников в Европе от крупной военной помощи Украине. Теперь же, когда Байдена практически нет во власти, это соглашение, судя по всему, перестало действовать. У тех, кто фактически руководит сегодня Белым домом, нет никаких обязательств в отношении Путина. А потому они позволяют себе то, чего не позволял Байден, Салливан и другие. А именно ничем не ограничивают действия Украины.

В результате, получив свободу маневра, Киев перенес боевые действия на российскую территорию. Да, ВСУ меньше российской армии, но они хорошо мотивированы и, безусловно, более боеспособны, чем отсталая российская армия. Мы видели это при наступлении россиян на Киев и Харьков, и видим теперь неспособность российских частей оказать сопротивление в Курской области. Ситуация для Кремля складывается крайне опасная.

- Украинцы укрепились всего в 500 километрах от Москвы, но у военкоматов в российских городах не выстраиваются толпы добровольцев, также незаметны чрезвычайные меры правительства РФ, формирование частей территориальной обороны, то есть всего того, что мы видели в Украине в начале вторжения российской армии. О чем это говорит, по-Вашему?

- В Кремле все прекрасно понимают, но у них нет ни сил, ни средств для решения проблемы территорий, занятых частями ВСУ. В Курске со всей очевидностью проявилась слабость российской армии, отсутствие мотивации. Сегодня у россиян единственный стимул воевать — это довольно высокая оплата за мобилизацию. Как вы знаете, экономическое положение в РФ очень тяжелое, доход российской семьи составляет сегодня 150-200 долларов. А тут фактически за жизнь члена семьи им предлагают сразу 15-17 тысяч долларов. Но даже несмотря на эти огромные для рядовых россиян деньги, желанием поддерживать режим патриотическим порывом россияне явно не горят.

Очевидно, Путин рассчитывает, что, как и с Крымом, ему уступят территории, которые он уже захватил, и на этом война закончится. Он понимает, что к власти в США приходит новая администрация, которая не позволит вести агрессивные войны, а потому ему надо быстрее закончить войну в Украине. Действия Киева, по существу, создают новые условия на будущих российско-украинских переговорах. Понятно, что сейчас выйти к границам 1991 года Украине не удастся. А вот отбросить российскую армию к границам 24 февраля 2022 года – задача вполне реальная.

Киев добивается прекращения войны, но отнюдь не ценой отдачи четырех областей, на чем настаивает Путин. Что же касается Крыма, то на какое-то время этот вопрос останется вне переговоров между Москвой и Киевом.

- А кто ответит за провал российской обороны в Курской области? Пропагандисты на российских телеканалах вовсю ругают генералитет и требуют чисток в Генштабе…

- Думаю, генералов не тронут. Фактическое отсутствие обороны Курской области свалят на пограничников.

Вообще операция в Курске была прекрасно подготовлена. Во многом благодаря тому, что украинцам до последней минуты удалось держать ее в секрете даже от американцев. Наверное, это было мудрым шагом, поскольку Байден, Салливан и другие члены президентской администрации являются противниками разгрома России, что, по их мнению, может создать в мире чрезвычайно сложную ситуацию. В феврале 2022 года в США считали, что Россия совершит блицкриг и за три дня возьмет Киев. Чем кончились эти наполеоновские планы, вы знаете…

- Если у Кремля нет сил, чтобы вытеснить ВСУ со своей территории, а, судя по прошедшим двум неделям, ничего существенного со стороны РФ не происходит, то по логике через какое-то время это должно вызвать в России политический кризис. Вы с этим согласны?

- Следует понимать, что добровольно в отставку Путин ни при каких обстоятельствах не уйдет. Вся пирамида власти, вся система сдержек и противовесов построена на том, что Путин - президент РФ, являющийся стержнем всей властной конструкции. Его отставка и смещение приведет к обрушению фундамента власти. И дело тут даже не в его желании, а в том, что окружение президента целиком и полностью зависит от регулирующей функции Путина.

В России нет эффективно действующей регулярной армии. Как, впрочем, и нормально функционирующей экономики. Режим в Кремле существует только за счет доходов нефти и газа. Россия - это колосс на глиняных ногах, и события в Курской области крайне негативно повлияют на устойчивость кремлевской власти. Думаю, сейчас Путин будет делать все возможное и невозможное для того, чтобы остановить боевые действия в Курской области. Вряд ли кто-то в России решится на применение ядерного оружия. Такой шаг привел бы к крайне тяжелым последствиям для режима, включая демарш со стороны Китая.