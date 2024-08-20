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Полмиллиарда за месяц

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Предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис собрала около 500 миллионов долларов с тех пор, как она получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии. Об этом стало известно Reuters от источников.

Агентство называет собранную Харрис сумму беспрецедентной и отражающей энтузиазм доноров перед президентскими выборами, которые состоятся 5 ноября.

Четыре источника, которые знакомы с процессом сбора средств, рассказали, что эта сумма была собрана в пользу Харрис за четыре недели, с тех пор как она вступила в гонку 21 июля.

Деньги на предвыборную кампанию имеют решающее значение для рекламы и агитации, которые помогают привести людей на избирательные участки и убедить неопределившихся избирателей проголосовать в пользу кандидата.

За первую неделю своей кампании Харрис собрала 200 миллионов долларов. В июле команда Харрис собрала 310 миллионов долларов, в результате чего общая сумма денег, собранных ею и Байденом до его выхода из гонки, превысила миллиард долларов, что, по данным кампании, является самым быстрым преодолением этого порога сбора средств в истории.

Кампания кандидата от республиканцев Дональда Трампа заявила, что в июле она собрала 138,7 миллиона долларов, а ее наличные средства составили 327 миллионов долларов.

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