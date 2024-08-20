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Израиль согласился вывести войска из Газы

утверждает Блинкен
10:59 989

Израиль согласился на вывод войск из сектора Газа в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он выступал в Катаре, где проходит очередной раунд переговоров по заключению соглашения. США, Египет и Катар выступают посредниками, Израиль и ХАМАС не ведут переговоры напрямую.

«Соединенные Штаты не приемлют никакой долгосрочной оккупации сектора Газа Израилем. Более конкретно, в соглашении очень четко определены график и места вывода войск из сектора Газа, и Израиль согласился с этим», — сказал Блинкен, передает его слова CNBC.

Госсекретарь добавил, что последние усилия по заключению сделки являются, «вероятно, лучшей, а возможно, и последней возможностью». Госсекретарь США отметил, что ХАМАС обязана принять это предложение. При этом деталей сделки Блинкен не раскрыл.

До этого представляющая интересы некоторых погибших израильских военных Gvura Forum сообщила, что Нетаньяху заявил, что «Израиль не покинет Филадельфийский коридор (находится на границе сектора Газа и Египта) и коридор Нецарим (разделяет сектор Газа на северную и южную части) ни при каких обстоятельствах». Заявление вызвало критику как со стороны израильских переговорщиков, так и со стороны американских дипломатов, сообщала The Times of Israel.

Источники в египетских службах безопасности сообщили CNBC, что США предложили международное присутствие в районе Филадельфийского коридора, и это предложение, по их словам, может быть приемлемым для Каира, если оно будет ограничено максимум шестью месяцами.

The Wall Street Jornal писала, что Израиль требует возвести стену у Филадельфийского коридора, чтобы боевики ХАМАС не смогли строить тоннели. Кроме того, израильская сторона хочет получить доступ к камерам и датчикам, установленным в этом районе, и оставить там часть своих войск, сообщала газета. Издание называло эти требования существенными препятствиями для заключения сделки.

ХАМАС ранее отклонил «промежуточную версию» сделки, предложенную США и одобренную Израилем, заявив, что Нетаньяху выдвигает «новые условия».

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