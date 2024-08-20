Медведев заявил, что с Киевом переговоров не будет

После атаки ВСУ на Курскую область о переговорах не может быть речи «до полного разгрома врага», считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По мнению Медведева, до этого для России существовала опасность попасть в «переговорный капкан», то есть быть вовлеченной в «ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму», с неясными перспективами и последствиями.

Сейчас, уверяет зампред Совбеза РФ, «все встало на свои места». «После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области все встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!» — написал Медведев.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского одной из целей боев в Курской области, которые идут с 6 августа, назвали усиление позиций Киева на переговорах. Российский президент Владимир Путин исключил диалог «с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

По данным The Washington Post, в августе российская и украинская делегации собирались провести в Дохе секретные переговоры о прекращении атак на энергообъекты, но эти планы сорвала операция ВСУ в Курской области. МИД России в ответ заявил, что «никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего».