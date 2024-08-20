Армения пошла с Россией, Азербайджан отказался… И потерял 5,3 миллиарда долларов

Итоги обсуждения рабочих групп, расширенных переговоров правительства и диалогов президентов с глазу на глаз можно разделить на три категории - публичные, проектные и конфиденциальные. Именно в такой последовательности предлагаю более детально рассмотреть эти сюжеты в российско-азербайджанских отношениях. Но вначале об уровне визита Владимира Путина. В соответствии со своим статусом государственный визит – это высшая категория визитов глав иностранных государств, которые осуществляются, как правило, не больше одного-двух раз в президентскую каденцию, то есть в особо необходимых случаях.

Собственно, сам формат государственного визита и есть максимальное отражение взаимных политических симпатий руководителей двух государств. Таким образом, Владимиру Путину в Баку было оказано политическое уважение на высшем уровне, что и подтвердил президент Ильхам Алиев, сказав: "Наши страны действуют как союзники, как друзья, как близкие партнеры и соседи". Как это реализуется на практике двусторонних отношений? Учитывая, что товарооборот между Россией и Азербайджаном, скорее всего, достиг уровня, соответствующего реалиям экономической рентабельности торговли, постепенно акцент стал смещаться на промышленно-инвестиционный элемент взаимодействия. Кстати, еще один индикатор наличия "разумного предела" торговли на российско-азербайджанском треке заключается в стратегии внешней торговли Азербайджана, который отказался использовать механизмы обходного "шлюза" для российских импортеров. В отличие, скажем, от Кыргызстана и Армении, весьма эффективно воспользовавшихся возможностью параллельного импорта в Россию и увеличивших объем торговли со странами Евросоюза на сотни процентов. Если бы Азербайджан прибегнул к таким опциям, то, по моим оценкам, его нынешний товарооборот с Российской Федерацией превысил бы 5,3 миллиарда долларов.

Безусловно, для правительств России и Азербайджана объем товарооборота очень важен. И все-таки куда более важными являются взаимные инвестиции и сеть по возможности взаимосвязанных производств. Один из примеров такого взаимодействия уже отражен в проектах автосборки российских компаний на территории Азербайджана. Существенный шаг в промышленной кооперации По итогам переговоров в Баку Владимир Путин объявил о новом шаге - кооперации в судостроении. Если этот проект будет реализован, то станет первым в истории отношений СНГ/ЕАЭС примером взаимодействия двух региональных судостроительных лидеров. Как известно, полноценным набором предприятий для национального судостроения в бассейне Каспийского моря помимо России обладает, пусть и в более скромном объеме, только Азербайджан. На данный момент российское судостроение, сконцентрированное в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), выполняющей заказы для волжско-каспийских судоходных компаний, управляется хорошо известной в Азербайджане инвестиционно-банковской группой ВТБ.

К числу основных производственных мощностей ОСК следует отнести завод "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде и Южный центр судостроения с заводом "Лотос" в Астраханской области. Основной заказ на этих судостроительных заводах связан со строительством многоцелевых сухогрузов проектов 00108 и RSD 49. Вот почему реплика Владимира Путина о том, что кооперация ОСК с предприятием Baku Shipyard будет направлена на "выпуск современных танкеров класса река-море", прозвучала довольно неожиданно. По существу, основные маршруты нефтеперевозок на Каспии – это направление с востока на запад от Актау до Баку и от Актау до Махачкалы. А это значит, что российско-азербайджанская кооперация в этой сфере позволит Казахстану решить проблему дефицита танкеров для экспорта своей нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Как мы видим, несмотря на то, что реализация данного проекта приведет в итоге к сокращению объемов экспорта казахстанской нефти через Новороссийск, Москва позитивно относится к проектам своих союзников и партнеров. В свою очередь, и Бакинский судостроительный завод вряд ли сможет справиться с ростом заказов, опираясь только на свои производственные мощности. Напомню, что на данный момент после сданного в июне танкера "Зангилан" это предприятие осуществляет строительство одиннадцати судов, в том числе одного судна-парома типа Ro-Pax, трех танкеров (дедвейтом 8 000 тонн), трех пассажирских судов на 50 человек, а также четырех водолазных судов, предназначенных для работы на глубинах 45 и 60 метров. Помимо строительства новых судов, каспийские и волжские судоходные компании могут закупать танкеры зарубежных производителей, которые эксплуатируются сегодня на Черном и Средиземном морях. Но при этом следует учесть, что глобальный рынок танкерных перевозок вступил в затяжной ценовой подъем, который продлится как минимум несколько лет. Поэтому та же государственная компания SOCAR делает ставку на перевозку азербайджанской нефти из портов Джейхан и Супса собственным флотом - морским (суда класса "река-море") и океанским (суда типа Aframax).

Новые горизонты: ожидаемое и неожиданное Из других вопросов двусторонней повестки, обсуждавшихся на переговорах в Баку, традиционно выделяется тема дальнейшего развития МТК "Север-Юг". По словам Ильхама Алиева, Азербайджан активно модернизирует свой участок этого международного транспортного коридора как элемент национальной железнодорожной сети, способный повысить ее общую пропускную способность. После завершения процесса модернизации отдельных участков от перехода реки Самур через Апшеронский железнодорожный узел и вплоть до перехода через реку Астара ежегодный объем грузоперевозок по азербайджанскому сегменту МТК "Север-Юг" может достигнуть 30 миллионов тонн. В этом году в работы по модернизации предусмотрено вложить порядка 120 миллионов долларов. Российский банк развития ВЭБ также готов рассмотреть варианты своего участия в финансировании проектов вдоль МТК "Север-Юг". Как сказал глава ВЭБ Игорь Шувалов, присутствовавший на переговорах в Баку, "…это нам особенно интересно с учетом экспертизы ВЭБа в реализации транспортных инфраструктурных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства". В данной связи уместно напомнить, что группа ВЭБ поддерживает через экспортный центр РФ (РЭЦ) российский бизнес, осваивающий партнерство с Азербайджаном. По итогам января-ноября 2023 года объем несырьевого неэнергетического экспорта в Азербайджан, поддержанного РЭЦ, составил более 200 миллионов долларов.

В ходе работы делегаций было объявлено о новом практическом шаге в раскатке маршрутов МТК "Север-Юг". Как стало известно, РЖД впервые утвердил линию грузового блок-поезда «Ульяновск-Баку-Астара (Иран)» в рамках нового логистического проекта "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив". К перевозке в первом составе готовится к отправке продукция агропромышленного комплекса, промтовары и продукция деревообработки. Несколько слов о взаимодействии в нефтегазовой сфере, которая по-прежнему формирует наиболее капиталоемкий каркас торгово-экономического партнерства. Как пример, в проекте "Шах-Дениз" доля российского "Лукойла" составляет порядка до 20 процентов. Вице-премьер России Александр Новак рассказал, что правительства двух стран рассматривают потенциально новый для совместной реализации проект на шельфе Каспия.