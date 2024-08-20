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Польша: подрывателей «Северных потоков» надо наградить

11:18 435

После того, как прокуратура Польши заявила, что не может по запросу Германии арестовать подозреваемого в причастности к взрывам на «Северных потоках» украинского дайвера, Берлин решил добиваться этого на уровне польского правительства. Но и там получил отказ, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X, что «единственное, что сегодня следует сделать всем инициаторам и покровителям «Северных потоков», это извиниться и промолчать».

Ордер на арест украинского дайвера Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводе, Германия направила в Польшу в июне. Однако польская прокуратура отказалась арестовывать его, пока дело не рассмотрит Агентство внутренней безопасности.

В июле делегация немецких министров во главе с канцлером Германии Олафом Шольцом приехала в Варшаву для совместного заседания с польским правительством, чтобы обеспечить исполнение ордера на арест. Но высокопоставленный польский чиновник в частном порядке сказал своему немецкому коллеге, что любые потенциальные подозреваемые, которые могли сыграть роль в разрушении газопровода, «должны быть награждены медалями, а не арестованы», пишет WSJ.

The Wall Street Journal на минувшей неделе написала, что диверсии на «Северных потоках» профинансировали частные бизнесмены, а самой операцией руководил высокопоставленный украинский генерал, который напрямую подчинялся на тот момент командующему ВСУ Валерию Залужному. В публикации утверждалось, что президент Украины Владимир Зеленский вначале одобрил план по подрыву газопроводов, но ЦРУ, узнав об этом, попросило его отказаться от проведения операции Власти Украины какую-либо причастность к диверсии отрицают. Генерал Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, заявил в текстовом сообщении, что он ничего не знает о какой-либо такой операции и что любые предположения об обратном являются «простой провокацией».

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