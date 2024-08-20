Украинцы ударили по российскому С-300 в Ростове

В ночь на 21 августа подразделения Военно-морских сил ВСУ, в координации с другими составляющими Сил обороны, ударили по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 возле населенного пункта Новошахтинск в Ростовской области России. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

По словам украинских военных, по результатам объективного контроля были зафиксированы взрывы в целевых точках. Точность поражения пока доразведывается.

«Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны Украины по важным целям вооруженных сил РФ продолжается. Продолжение следует», - украинские подчеркнули военные.

ЗРК С-300 - советский и российский зенитный ракетный комплекс, широко используется многими странами мира. С-300 уязвимы к высокоточным ракетам, дронам и другим современным средствам поражения. Хотя радиус действия С-300 достаточно большой, он может быть недостаточным для перехвата ракет, запущенных с больших расстояний.