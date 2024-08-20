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Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях

В Армении все больше заболевших лихорадкой Западного Нила

11:37 402

В Армении выявлено 58 случаев заражения вирусом Западного Нила, 41 из них госпитализирован, заявил глава Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Степан Атоян.

Он сообщил, что первый случай был выявлен 7 августа «Состояние четырех из 41 пациента тяжелое, остальные – средней степени тяжести», - отметил он, добавив, что все они - жители Арагацотнской области.

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