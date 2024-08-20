В Армении все больше заболевших лихорадкой Западного Нила
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В Армении выявлено 58 случаев заражения вирусом Западного Нила, 41 из них госпитализирован, заявил глава Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Степан Атоян.
Он сообщил, что первый случай был выявлен 7 августа «Состояние четырех из 41 пациента тяжелое, остальные – средней степени тяжести», - отметил он, добавив, что все они - жители Арагацотнской области.
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