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Менендес просит Байдена о помиловании

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Американский сенатор Роберт Менендес, признанный виновным в коррупции, пытается добиться помилования от президента США Джо Байдена. Об этом пишет Daily Mail.

В информации отмечается, что Менендес рассматривает варианты освобождения от длительного тюремного заключения, одним из них является обращение к президенту США.

16 августа американский сенатор, известный своей проармянской позицией, заявил, что отказывается от участия в выборах в качестве независимого кандидата, таким образом завершая свою политическую карьеру. До этого, 23 июля он подал заявление об отставке с поста сенатора верхней палаты Конгресса США. 16 июля Суд Нью-Йорка признал Менендеса виновным по всем 16 пунктам обвинения в коррупции, включая взяточничество, вымогательство, мошенничество, а также работа иностранным агентом. Вынесение приговора назначено на 29 октября.

Менендес - один из самых активных проармянских лоббистов в Конгрессе на протяжении более чем 20 лет. 23 сентября прошлого года он снял с себя полномочия председателя комитета Сената по международным отношениям в связи с предъявлением вышеупомянутого обвинения.

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