Россия сталкивается с дефицитом войск в Курске

Россия использует в Курской области войска, личный состав которых воюет не по назначению, что может снизить способность РФ вернуть занятые украинскими силами территории. Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании.

В Минобороны приводят сообщение российских СМИ, согласно которому одним из подразделений, участвующих в защите от украинского наступления в Курской области, является специализированный мотострелковый полк, сформированный из военнослужащих Воздушно-космических сил. Этот мотострелковый полк был сформирован в мае 2024 года и подчинен Северной группировке войск ВС РФ. В его состав вошли военные, ранее выполнявшие специализированные функции: операторы радаров раннего предупреждения и операторы тяжелых бомбардировочных полков дальней авиации.

Отвлечение личного состава от этих приоритетных сфер, вероятно, свидетельствует о постоянном дефиците кадров в РФ, считают в Минобороны Британии. Использование неподходящих войск в качестве пехоты может уменьшить способность России вернуть территории в Курской области.

Россия продолжает создавать новые подразделения и набирать больше личного состава для поддержки массовых боевых действий по истощению военного потенциала Украины. Высокий уровень потерь означает, что Россия нуждается в постоянном пополнении личного состава пехоты на передовой, что почти наверняка будет ограничивать возможности Москвы создавать подразделения с более высоким уровнем боеспособности.