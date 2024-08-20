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Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
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Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях

Россия сталкивается с дефицитом войск в Курске

обновлено 13:46; фото; видео
13:46 5620

Россия использует в Курской области войска, личный состав которых воюет не по назначению, что может снизить способность РФ вернуть занятые украинскими силами территории. Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании. 

В Минобороны приводят сообщение российских СМИ, согласно которому одним из подразделений, участвующих в защите от украинского наступления в Курской области, является специализированный мотострелковый полк, сформированный из военнослужащих Воздушно-космических сил. Этот мотострелковый полк был сформирован в мае 2024 года и подчинен Северной группировке войск ВС РФ. В его состав вошли военные, ранее выполнявшие специализированные функции: операторы радаров раннего предупреждения и операторы тяжелых бомбардировочных полков дальней авиации.

Отвлечение личного состава от этих приоритетных сфер, вероятно, свидетельствует о постоянном дефиците кадров в РФ, считают в Минобороны Британии. Использование неподходящих войск в качестве пехоты может уменьшить способность России вернуть территории в Курской области.

Россия продолжает создавать новые подразделения и набирать больше личного состава для поддержки массовых боевых действий по истощению военного потенциала Украины. Высокий уровень потерь означает, что Россия нуждается в постоянном пополнении личного состава пехоты на передовой, что почти наверняка будет ограничивать возможности Москвы создавать подразделения с более высоким уровнем боеспособности.

*** 12:38

Силы специальных операций ВСУ показали, как украинские военные уничтожают инженерную технику, мосты и переправы в Курской области РФ.

«На видео поражения операторами ССО российской инженерной техники в Курской области, а также обнаружение и корректировка огня HIMARS по мостам и понтонным переправам», - говорится в подписи к ролику.

Кроме того, совместно с Силами обороны Украины поражены и уничтожены скопления техники, полевой склад боекомплекта, ГСМ, комплекс РЭБ, 152-мм пушка Д-20.

* * * 12:15

ВСУ начинают битву за крупный российский населенный пункт – Коренево. Эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке пишет, что 20 августа телеграм-канал российской группировки «Север» опубликовал видео, на котором подразделения ВСУ действуют в 300 метрах от въезда в Коренево (в 19 км от границы).

Эти кадры подтверждают, что начались бои за Коренево, к которому ВСУ подбирались несколько дней, подчеркивает Рёпке.

«…Спустя две недели боев в Курской области российская армия [здесь] приведена в боевую готовность и перебросила в регион тысячи солдат в качестве подкрепления. В этой ситуации проиграть украинскому экспедиционному корпусу было бы страшным позором для российского военного руководства», - отмечает эксперт Bild.

Кроме того, Рёпке отмечает успешное продвижение ВСУ и на других направлениях. В частности, украинские войска после упорных боев взяли под контроль деревню Мартыновка на северо-востоке от Суджи. Она расположена на трассе Р200, которая ведет прямо к Курску.

Как сообщают аналитики ISW, Россия передислоцировала некоторые свои подразделения из-под Часов Яра Донецкой области Украины в Курскую область, чтобы попытаться остановить продвижение ВСУ.

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