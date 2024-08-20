Китай крайне обеспокоен секретной ядерной стратегией США

Китай выразил «крайнюю обеспокоенность» в связи с секретной ядерной стратегией США. Об этом сообщили в МИД Китая.

Китай очень обеспокоен тем, что США одобрили ядерный стратегический план, направленный на быстрое расширение ядерного арсенала страны.

«США распространяют историю о ядерной угрозе Китая и ищут оправдания, чтобы получить стратегическое преимущество», - подчеркнул представитель МИД Китая.