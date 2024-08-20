USD 1.7000
EUR 1.8902
RUB 0.0187
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
Новость дня
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях

Афаг Алиева расскажет об иммунизации детей

прямой эфир в 15:00
12:25 574

В среду, 21 августа, в 15:00 на официальной странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram состоится прямой эфир.

Как сообщает haqqin.az, на этот раз гостем прямого эфира станет заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева. Она расскажет о новой Инструкции по иммунизации детей.

Во время эфира граждане могут оставить интересующие их вопросы в разделе комментариев или обратиться к врачу напрямую.

Иран прогнозирует «неожиданный» ответ Израилю
Иран прогнозирует «неожиданный» ответ Израилю
14:14 542
«Америка готова к новой главе»: Обама призывает к борьбе
«Америка готова к новой главе»: Обама призывает к борьбе
13:55 902
Армяне закидали яйцами посольство Беларуси
Армяне закидали яйцами посольство Беларуси видео
13:21 2409
Армения пошла с Россией, Азербайджан отказался… И потерял 5,3 миллиарда долларов
Армения пошла с Россией, Азербайджан отказался… И потерял 5,3 миллиарда долларов наш комментарий
11:07 8266
Украина начала наступление в Запорожье и Херсоне
Украина начала наступление в Запорожье и Херсоне обновлено 01:30
01:30 16021
Афаг Алиева расскажет об иммунизации детей
Афаг Алиева расскажет об иммунизации детей прямой эфир в 15:00
12:25 575
Саакашвили назвал премьера Грузии «рабом российского олигарха»
Саакашвили назвал премьера Грузии «рабом российского олигарха»
12:13 1420
Менендес просит Байдена о помиловании
Менендес просит Байдена о помиловании
11:57 2130
Украинцы ударили по российскому С-300 в Ростове
Украинцы ударили по российскому С-300 в Ростове
11:28 3707
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях обновлено 23:17; фото; видео
20 августа 2024, 23:17 41650
Медведев заявил, что с Киевом переговоров не будет
Медведев заявил, что с Киевом переговоров не будет
11:10 2152

ЭТО ВАЖНО

Иран прогнозирует «неожиданный» ответ Израилю
Иран прогнозирует «неожиданный» ответ Израилю
14:14 542
«Америка готова к новой главе»: Обама призывает к борьбе
«Америка готова к новой главе»: Обама призывает к борьбе
13:55 902
Армяне закидали яйцами посольство Беларуси
Армяне закидали яйцами посольство Беларуси видео
13:21 2409
Армения пошла с Россией, Азербайджан отказался… И потерял 5,3 миллиарда долларов
Армения пошла с Россией, Азербайджан отказался… И потерял 5,3 миллиарда долларов наш комментарий
11:07 8266
Украина начала наступление в Запорожье и Херсоне
Украина начала наступление в Запорожье и Херсоне обновлено 01:30
01:30 16021
Афаг Алиева расскажет об иммунизации детей
Афаг Алиева расскажет об иммунизации детей прямой эфир в 15:00
12:25 575
Саакашвили назвал премьера Грузии «рабом российского олигарха»
Саакашвили назвал премьера Грузии «рабом российского олигарха»
12:13 1420
Менендес просит Байдена о помиловании
Менендес просит Байдена о помиловании
11:57 2130
Украинцы ударили по российскому С-300 в Ростове
Украинцы ударили по российскому С-300 в Ростове
11:28 3707
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях обновлено 23:17; фото; видео
20 августа 2024, 23:17 41650
Медведев заявил, что с Киевом переговоров не будет
Медведев заявил, что с Киевом переговоров не будет
11:10 2152
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться