Афаг Алиева расскажет об иммунизации детей

В среду, 21 августа, в 15:00 на официальной странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram состоится прямой эфир.

Как сообщает haqqin.az, на этот раз гостем прямого эфира станет заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева. Она расскажет о новой Инструкции по иммунизации детей.

Во время эфира граждане могут оставить интересующие их вопросы в разделе комментариев или обратиться к врачу напрямую.