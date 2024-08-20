Афаг Алиева расскажет об иммунизации детей
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В среду, 21 августа, в 15:00 на официальной странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram состоится прямой эфир.
Как сообщает haqqin.az, на этот раз гостем прямого эфира станет заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева. Она расскажет о новой Инструкции по иммунизации детей.
Во время эфира граждане могут оставить интересующие их вопросы в разделе комментариев или обратиться к врачу напрямую.
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