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В Украине задержали агентов ФСБ

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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Днепропетровской области группу агентов ФСБ, которая собирала данные о военной технике ВСУ и заводе по производству дронов.

По данным следствия, ФСБ дистанционно завербовала шестерых местных жителей. Для этого российская спецслужба создала Telegram-канал, через который подыскивала шпионов.

Агенты действовали отдельно друг от друга на территории разных населенных пунктов региона, но "отчитывались" одному куратору. СБУ также установила личность руководителя агентурной группы ФСБ.

Злоумышленники готовили координаты для воздушных ударов РФ по объектам военной и критической инфраструктуры региона. Среди приоритетных целей врага были предприятия, производящие беспилотники. Агенты использовали личные связи среди местных жителей, у которых выспрашивали нужную информацию.

Также шпионы отслеживали направления движения колонн и эшелонов ВСУ, а также обращали внимание на скопление военной техники, прибывшей с фронта для техобслуживания.

Шестерым фигурантам объявили подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. 

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