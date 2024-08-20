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Фидан и Блинкен обсудили переговоры о прекращении огня в Газе

12:44 404

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с госсекретарем Энтони Блинкеном ситуацию на переговорах о прекращении огня между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем. Об этом сообщил официальный представитель турецкого МИД Онджу Кечели.

«В ходе телефонного разговора, который состоялся сегодня по просьбе американской стороны, обсуждались ситуация на переговорах о прекращении огня между ХАМАС и Израилем и события в регионе», - говорится в сообщении дипломата в X.

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