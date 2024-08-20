Пропавший миллиардер оказался агентом Израиля

Британский мультимиллионер Майкл Линч, который пропал без вести после крушения яхты у берегов Сицилии, был связан с израильской разведкой «Моссад». Об этом сообщает агентство Nova.

Согласно данным агентства, компания по обеспечению компьютерной безопасности Darktrace, которой владеет Линч, сотрудничала со спецслужбами Израиля. Те в своей деятельности, в частности, пользовались разработанными компанией системами для определения местонахождения руководителей палестинского движения ХАМАС.

Кроме того, известно, что в марте 2023 года в Darktrace было создано IT-подразделение по защите от кибератак ведущих госорганов США, включая Пентагон. Основной разработкой Darktrace стала система на основе технологии искусственного интеллекта (ИИ).

О пропаже 59-летнего британского предпринимателя в сфере технологий Майкла Линча сообщалось 19 августа.