USD 1.7000
EUR 1.8902
RUB 0.0187
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
Новость дня
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях

Пропавший миллиардер оказался агентом Израиля

13:09 1973

Британский мультимиллионер Майкл Линч, который пропал без вести после крушения яхты у берегов Сицилии, был связан с израильской разведкой «Моссад». Об этом сообщает агентство Nova.

Согласно данным агентства, компания по обеспечению компьютерной безопасности Darktrace, которой владеет Линч, сотрудничала со спецслужбами Израиля. Те в своей деятельности, в частности, пользовались разработанными компанией системами для определения местонахождения руководителей палестинского движения ХАМАС.

Кроме того, известно, что в марте 2023 года в Darktrace было создано IT-подразделение по защите от кибератак ведущих госорганов США, включая Пентагон. Основной разработкой Darktrace стала система на основе технологии искусственного интеллекта (ИИ).

О пропаже 59-летнего британского предпринимателя в сфере технологий Майкла Линча сообщалось 19 августа.

Иран прогнозирует «неожиданный» ответ Израилю
Иран прогнозирует «неожиданный» ответ Израилю
14:14 549
«Америка готова к новой главе»: Обама призывает к борьбе
«Америка готова к новой главе»: Обама призывает к борьбе
13:55 908
Армяне закидали яйцами посольство Беларуси
Армяне закидали яйцами посольство Беларуси видео
13:21 2422
Армения пошла с Россией, Азербайджан отказался… И потерял 5,3 миллиарда долларов
Армения пошла с Россией, Азербайджан отказался… И потерял 5,3 миллиарда долларов наш комментарий
11:07 8275
Украина начала наступление в Запорожье и Херсоне
Украина начала наступление в Запорожье и Херсоне обновлено 01:30
01:30 16024
Афаг Алиева расскажет об иммунизации детей
Афаг Алиева расскажет об иммунизации детей прямой эфир в 15:00
12:25 576
Саакашвили назвал премьера Грузии «рабом российского олигарха»
Саакашвили назвал премьера Грузии «рабом российского олигарха»
12:13 1422
Менендес просит Байдена о помиловании
Менендес просит Байдена о помиловании
11:57 2133
Украинцы ударили по российскому С-300 в Ростове
Украинцы ударили по российскому С-300 в Ростове
11:28 3712
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях обновлено 23:17; фото; видео
20 августа 2024, 23:17 41660
Медведев заявил, что с Киевом переговоров не будет
Медведев заявил, что с Киевом переговоров не будет
11:10 2156

ЭТО ВАЖНО

Иран прогнозирует «неожиданный» ответ Израилю
Иран прогнозирует «неожиданный» ответ Израилю
14:14 549
«Америка готова к новой главе»: Обама призывает к борьбе
«Америка готова к новой главе»: Обама призывает к борьбе
13:55 908
Армяне закидали яйцами посольство Беларуси
Армяне закидали яйцами посольство Беларуси видео
13:21 2422
Армения пошла с Россией, Азербайджан отказался… И потерял 5,3 миллиарда долларов
Армения пошла с Россией, Азербайджан отказался… И потерял 5,3 миллиарда долларов наш комментарий
11:07 8275
Украина начала наступление в Запорожье и Херсоне
Украина начала наступление в Запорожье и Херсоне обновлено 01:30
01:30 16024
Афаг Алиева расскажет об иммунизации детей
Афаг Алиева расскажет об иммунизации детей прямой эфир в 15:00
12:25 576
Саакашвили назвал премьера Грузии «рабом российского олигарха»
Саакашвили назвал премьера Грузии «рабом российского олигарха»
12:13 1422
Менендес просит Байдена о помиловании
Менендес просит Байдена о помиловании
11:57 2133
Украинцы ударили по российскому С-300 в Ростове
Украинцы ударили по российскому С-300 в Ростове
11:28 3712
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях обновлено 23:17; фото; видео
20 августа 2024, 23:17 41660
Медведев заявил, что с Киевом переговоров не будет
Медведев заявил, что с Киевом переговоров не будет
11:10 2156
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться