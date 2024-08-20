Юриста Агазаде ждет суд

Завершено предварительное следствие по уголовному делу юриста-правоведа Яшара Агазаде, обвиняемого в вымогательстве путем угроз.

Как стало известно haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Кямрана Мухтарова. Подготовительное заседание суда назначено на 2 сентября.

Яшар Агазаде был привлечен к уголовной ответственности Главным управлением по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел. Ему предъявлено обвинение по статье 182.2.2 (вымогательство, совершенное неоднократно) УК Азербайджана (за данное правонарушение предусматривается наказание от 5 до 10 лет). Потерпевшими по уголовному делу признаны Этибар Манафов, Сабит Анварли, Айгюн Гаджиева и Самира Садыгова.

Отметим также, что ранее Я.Агазаде был сотрудником газеты Müxalifət. В 2007 году он был признан виновным по статье 147 (клевета) и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Через некоторое время его помиловали и освободили.