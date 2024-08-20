Армяне закидали яйцами посольство Беларуси

В Армении состоялась акция протеста у стен посольства Беларуси в Ереване. Как пишут армянские СМИ, организаторы акции таким образом выражали недовольство высказываниями белорусского лидера Александра Лукашенко в адрес Армении.

«Министерство иностранных дел Армении должно незамедлительно вызвать посла Беларуси в Армении, выразить протест по поводу необоснованных заявлений и предложить ему вернуться в Минск», - заявил армянский политик, председатель партии «Во имя Республики» Арман Бабаджанян.