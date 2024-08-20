Германия не оставит Украину без помощи

Обязательства перед Украиной должны быть выполнены «без каких-либо «если» и «но», сказал Хабек в интервью изданиям медиагруппы Funke Mediagruppe.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек обещает дальнейшую поддержку Украине вне зависимости от того, удастся ли странам «Большой семерки» (G7) выделить Киеву обещанный кредит в 50 миллиардов долларов.

Если кредит не будет выделен, поддержка «должна быть обеспечена другими способами», заявил министр, подчеркнув, что необходимо обеспечить, чтобы системы вооружений были заказаны сейчас, а затем оплачены из средств G7.

Хабек уверен, что оборонительная борьба Украины имеет историческое измерение и войдет в учебники по истории этого столетия. Германия, подчеркнул он, не оставит Украину на произвол судьбы, даже если США в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах прекратят поддержку Киева.

В июне страны «Большой семерки» подтвердили готовность выделить до конца года Украине кредит на общую сумму 50 миллиардов долларов, используя в качестве обеспечения доходы от замороженных в странах Запада российских активов. Около половины суммы могут предоставить государства-члены Европейского союза, вторую половину - другие страны G7.

Из собственных средств Германия выделит Украине в 2025 году, согласно одобренному проекту госбюджета, 4 млрд евро. Это вдвое ниже показателей 2024 года.