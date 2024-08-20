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«Америка готова к новой главе»: Обама призывает к борьбе

13:55 914

Главным событием второго дня съезда Демократической партии США стало выступление бывшего президента Барака Обамы и его супруги Мишель.

BBC передает, что, обращаясь к делегатам, Обама поблагодарил уходящего главу Белого дома Джо Байдена и заявил, что Америка готова к новой главе, в которой президентом должна стать Камала Харрис.

«История запомнит Джо Байдена как президента, который защитил демократию в момент большой опасности, — сказал он. — Теперь нам всем предстоит бороться за Америку, в которую мы верим. И не заблуждайтесь, это будет именно борьба».

Обама, первый темнокожий президент Америки, воспользовался своим значительным политическим капиталом, чтобы поддержать Харрис, которая в случае своей победы на ноябрьских выборах войдет в историю как первая темнокожая женщина, избранная президентом США.

Он также предупредил об опасности сценария, при котором президентом США снова может стать Дональд Трамп. «Нам не нужны еще четыре года пустословия, неуклюжести и хаоса. Мы уже видели это кино, и все мы знаем, что продолжение обычно бывает еще хуже, — сказал Обама делегатам съезда. — Америка готова к новой главе. Америка готова к лучшей истории. Мы готовы к президенту Камале Харрис».

Супруга экс-президента Мишель Обама, также выступившая на съезде, заявила, что Харрис — самый достойный кандидат на пост президента США: «Ее история — это ваша история. Это моя история. Это история подавляющего большинства американцев, которые пытаются построить лучшую жизнь».

Она предупредила, что Трамп направит все усилия, чтобы очернить Харрис, и ответила на недавнюю реплику кандидата-республиканца о «рабочих местах темнокожих», которые якобы отнимают прибывающие в США нелегальные мигранты.

«Его ограниченный и узкий взгляд на мир заставил его почувствовать угрозу в самом факте существования двух трудолюбивых, высокообразованных, успешных людей, которые к тому же оказались черными, — сказала она под оглушительные аплодисменты. — Кто скажет ему, что работа, которую он сейчас пытается получить, тоже может быть одним из таких «рабочих мест для темнокожих»?»

Сама Камала Харрис приняла участие в съезде по видеосвязи с предвыборного митинга в Милуоки. Она находилась в том же здании, где в июле проходил национальный съезд Республиканской партии, выдвинувший Трампа кандидатом в президенты.

На съезде демократов выступили и некоторые республиканцы, покинувшие партию из-за несогласия с действиями Трампа.

Консервативные избиратели, которым не нравится Трамп, — одна из главных надежд демократов на предстоящих выборах, отмечает BBC. Их задача состоит в том, чтобы убедить их прийти к избирательным урнам и проголосовать за Харрис, а не сидеть дома.

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