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Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
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Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях

Россиян приучат смириться с потерей Курска

14:10 905

Администрация президента России дала указание пропагандистам готовить население к тому, что бои за Курскую область продлятся не один месяц, сообщают оппозиционные российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По их словам, вторжение ВСУ в один из российских регионов власти намерены представить как «новую нормальность» и добиться того, чтобы граждане привыкли к случившемуся и перестали относиться к нему как к чему-то шокирующему.

«Нужно, чтобы люди считали происходящее не отклонением, а новой нормой, пусть и временной. Это должно успокаивать. В отклонении от нормы существовать сложно. В норме, пусть и новой, — проще», — сказал медиатехнолог, сотрудничающий с внутриполитическим блоком АП.

Cогласно задумке Кремля, госСМИ придется объяснить россиянам, что возвращение территорий займет время, и «нужно подождать», а их первоначальный шок власти планируют направить «в позитивное русло». Для этого АП дала поручение губернаторам организовать сбор помощи для Курской области.

Добровольно-принудительное отчисление части заработков может коснуться бюджетников и некоторых госкорпораций, рассказали источники журналистов из числа региональных чиновников. В АП, говорят собеседники издания, обратили внимание на рост тревожности россиян: согласно опросу ФОМ, ее испытывают 45% граждан — рекордная доля с мятежа ЧВК «Вагнер» в июле 2023 года.

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