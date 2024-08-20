США расскажут Китаю о последствиях помощи России

Помощник министра торговли США по Китаю и Монголии Скотт Шоу нанесет визиты в Гонконг и Пекин на следующей неделе для обсуждения вопросов торговли и возможных санкций за сотрудничество с Россией. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По информации двух собеседников издания, эта поездка, вероятно, станет последним визитом высокопоставленного представителя американской администрации до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре.

Как указали источники, в ходе встреч в Гонконге Шоу намерен выступить с призывом не оказывать помощь РФ в обходе санкций. По данным одного из них, представитель Минторга должен прибыть в Гонконг в конце августа и попытаться «уладить некоторые проблемы» между США и этим специальным административным районом КНР.

Как отмечает South China Morning Post, в июне более 20 гонконгских компаний и связанных с ними частных лиц попали в очередной санкционный список США за предполагаемое сотрудничество с Россией. Второй источник указал, что после Гонконга Шоу направится в Пекин, где изложит китайскому правительству «позицию США по разным вопросам».