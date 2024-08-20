В Турции потушили все лесные пожары

Все лесные пожары, которые произошли в Турции за последние дни, потушены. До 15 сентября в республике действует режим повышенной пожарной опасности, сообщил глава Минсельхоза Ибрагим Юмаклы.

«За четыре дня у нас возникли 306 природных пожаров. В настоящее время активных пожаров нет, все они потушены. До 15 сентября мы находимся в режиме повышенной пожарной опасности», - сказал турецкий министр.

По его словам, лесопожарные силы Турции насчитывают 26 самолетов, 105 вертолетов, 14 БПЛА, свыше 5 тыс. средств наземной техники.

На прошлой неделе лесные пожары произошли на западе и северо-западе Турции в провинциях Измир, Айдын, Мугла, Маниса и Болу.