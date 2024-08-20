Иран прогнозирует «неожиданный» ответ Израилю

Ответ Ирана Израилю на убийство председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании, вероятно, будет дан в то время и в такой форме, которых менее всего ожидают израильтяне, сообщило в среду постпредство Ирана при ООН.

«Ответ Ирана, вероятно, будет неожиданным для этого режима, как по времени, так и по форме. И он будет таким, чтобы этот режим имел наименьшую возможность реагирования. Возможно, когда их взгляды будут обращены на небо и на экран радара, они будут ошеломлены тем, что будет происходить на земле, а может быть, и комбинацией этих двух факторов», - говорится в заявлении, которое цитируют иранские СМИ.