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Иран прогнозирует «неожиданный» ответ Израилю

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Ответ Ирана Израилю на убийство председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании, вероятно, будет дан в то время и в такой форме, которых менее всего ожидают израильтяне, сообщило в среду постпредство Ирана при ООН.

«Ответ Ирана, вероятно, будет неожиданным для этого режима, как по времени, так и по форме. И он будет таким, чтобы этот режим имел наименьшую возможность реагирования. Возможно, когда их взгляды будут обращены на небо и на экран радара, они будут ошеломлены тем, что будет происходить на земле, а может быть, и комбинацией этих двух факторов», - говорится в заявлении, которое цитируют иранские СМИ.

Заявление появилось на фоне сообщений о том, что Тегеран согласился отложить нанесение удара по Израилю до исхода переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

Постпредство Ирана подчеркнуло, что «ответ Ирана должен быть таким, чтобы не оказывать негативного влияния на возможное прекращение огня в Газе».

«Ответ Ирана должен иметь два четких результата. Во-первых, он должен наказать агрессора за теракт и нарушение суверенитета Ирана. Во-вторых, он должен укрепить сдерживающий потенциал Ирана и вызвать глубокое раскаяние у режима, чтобы предотвратить повторение любой агрессии в будущем», - говорится в документе.

Хания был убит 31 июля в Тегеране, куда прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Иран возложил ответственность за его на Израиль и пообещал отомстить еврейскому государству.

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