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ЮАР не захотела вооружать Украину

14:41 817

Южно-Африканская Республика не передала артиллерийские снаряды Польше, которые та заказала. Власти ЮАР боялись, что боеприпасы попадут в Украину, сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Как отмечается, Польша через несколько месяцев после вторжения России в Украину заказала боеприпасы у немецкой оружейной компании Rheinmetall. Речь шла об изготовлении 50 тысяч боеприпасов.

По состоянию на август 2024 снаряды так и не были получены польской армией.

Издание обратилось в агентство вооружений Минобороны Польши с запросом о судьбе контракта. В ведомстве отметили, что контракт был расторгнут 20 августа 2023 года "в связи с проблемами, связанными с выполнением контракта субподрядчиком".

По данным Rzeczpospolita, боеприпасы для Польши должна была производить южноафриканская компания Rheinmetall - Denel Munition. Это дочерняя компания немецкого концерна, в которой ему принадлежит 51% акции.

Издание отмечает, что именно этот подрядчик блокировал поставки боеприпасов Польше.

"Снабжение боеприпасов в Польшу было заблокировано - более или менее непосредственно - правительством ЮАР из-за опасений, что они могут быть отправлены в Украину. Однако Южная Африка ближе к России, с которой она среди прочего входит вместе в альянс БРИКС", - отмечает издание. 

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