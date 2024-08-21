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В Боснии и Герцеговине работник школы устроил стрельбу

14:44 751

В результате стрельбы в средней школе в Боснии и Герцеговине погибли по меньшей мере три человека, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил портал klix.ba со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в городе Сански-Мост.

Нападавшим является один из сотрудников, информации о его аресте пока нет. Среди погибших оказались директор школы и секретарь.

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