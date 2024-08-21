Россия разместила в Крыму системы ПВО С-500

России пришлось развернуть в Крыму самые современные средства противовоздушной обороны, поскольку комплексы С-400 не справляются с ударами, которые Украина наносит американскими ракетами ATACMS. Об этом сообщило разведывательное агентство Пентагона (DIA), передает Bloomberg.

Во втором квартале, говорится в докладе военной разведки США, помимо известных случаев применения ATACMS, включая российские склады боеприпасов и стоянки боевых вертолетов, Вооруженные силы Украины уничтожили в Крыму несколько зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, а также корвет в Севастополе 18 мая. Из-за этого и с целью защиты в том числе проходящего через Керченский пролив Крымского моста России пришлось разместить в Крыму самые современные ЗРК – С-500.

В докладе военной разведки говорится: «Система С-500 еще не была в полной мере продемонстрирована в Украине; по мнению DIA, это свидетельствует о том, что Россия испытывает проблемы с обеспечением адекватной противовоздушной обороны Крыма».