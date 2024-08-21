Европа досрочно заполнила свои хранилища газа

Хотя уровень заполнения хранилищ несколько ниже, чем в аналогичный период прошлого года из-за замедленных летних поставок, он все еще значительно превышает средние показатели за последние пять лет, отмечается в публикации.

Запасы газа в хранилищах стран Европы по состоянию на 19 августа достигли 90%. Такой результат был достигнут более чем на два месяца раньше запланированного срока, сообщает Bloomberg в среду, 21 августа.

В то же время Европа по-прежнему под угрозой внезапных перебоев в поставках. Европейские страны все еще обсуждают, как они могут заменить трубопроводные потоки из РФ после того, как в конце текущего года истечет срок действия транзитного соглашения между Москвой и Киевом.

Кроме того, рынок внимательно следит за изменениями в графике плановых ремонтных работ в Норвегии, которые приведут к сокращению поставок трубного газа почти на 50% на большую часть сентября.

Между тем цены на газ почти достигли минимума за две недели – 37,85 евро за МВт·час.