Разведка Пентагона: война России и Украины идет к тупику

Разведывательное управление Министерства обороны США считает, что война в Украине движется к тупику, так как ни у Киева, ни у Москвы нет достаточных военных ресурсов для проведения масштабных наступательных операций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет управления.

По данным Пентагона, Россия приняла стратегию истощения Украины и сможет удерживать захваченную территорию, но имеет недостаточно сил, «чтобы угрожать более глубоким продвижением на удерживаемую Украиной территорию, например, на Харьков».

Украина же по-прежнему не может сравниться с РФ по количеству боеприпасов, а масштабное контрнаступление ВСУ будет невозможно в ближайшие полгода.

Отчет охватывает период до 30 июня, то есть до начала наступления ВСУ в Курской области.