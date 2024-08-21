Заявку Азербайджана на вступление в БРИКС могут рассмотреть на саммите в Казани

Официальная заявка Азербайджана о вступлении в БРИКС может быть рассмотрена на саммите объединения, который пройдет в Казани в октябре текущего года. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Не исключено, что заявка Азербайджана может быть рассмотрена на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года, и решение о его вступлении в объединение может быть принято», - написал российский сенатор в Telegram-канале.

По его мнению, в настоящее время Азербайджан наладил продуктивное сотрудничество практически со всеми странами - участницами БРИКС, а кроме того, демонстрирует независимую внешнюю политику.

Джабаров уверяет, что «рано или поздно» к БРИКС присоединятся и другие страны СНГ.

11 июля, выступая на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила, что Азербайджан хочет стать полноправным участником БРИКС. 20 августа пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что республика официально подала заявку на вступление в БРИКС. В настоящее время организация насчитывает 10 государств-участников.